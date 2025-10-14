Gran participación de atletas olavarrienses en Córdoba, con muy buenos resultados

El fin de semana estuvo plagado de actividades deportivas, pese a las lluvias en ciertas zonas. Un centenar de atletas de Olavarría se hicieron presentes en Villa Yacanto (Calamuchita), ciudad de Córdoba, donde se realizó la Ultra Trail UTACCH 2025. Allí, algunos olavarrienses lograron imponerse en la prueba y en sus categorías.

Oriundo de Sierras Bayas, Diego “Coquito” Cisneros ganó la prueba de 55 km y también se quedó con el primer puesto en su categoría (40 a 49 años). El atleta de nuestra ciudad cruzó la meta al mismo tiempo que Mirko Chacoma; ambos registraron una marca final de 6 horas, 11 minutos y 55 segundos. A su vez, Manuel Roccasalva logró el décimo lugar en la general, en la misma distancia que Cisneros, con un registro de 7:04:26.

En los 55 km también tuvimos la participación de atletas del team FX Trail Running: Melisa González Lesiu, Melisa Pérez, Carlos Belisle y Sebastián Gisler (quien se quedó con el 2.º puesto en su categoría, de 50 a 59 años).

En cuanto a los 26 km, Mónica Barbosa, de CB Running Olavarría, culminó primera en su categoría (+60). Por consiguiente, Mariela Ponce logró el 2.º puesto en 50 a 59 años. A su vez, varios coterráneos cruzaron la meta: Débora Díaz, Anabel Spina, Selene Viola, Agustina Galli, Natalia Curra, Alejandra Carrón, Pamela Danielli, Ezequiel Aguirre, Silvia Castellano, Martín Nexhip, Sergio Ferreyra y Magda Llera (quien terminó en 3.er lugar en su categoría), todos ellos representando a FX Trail Running.

En la distancia de 38 km, Héctor Aller, de CB Running, cruzó la meta en el tercer lugar en la categoría +60. Mientras que Nerina Morales cerró su participación en el primer puesto de su categoría (50 a 59 años). Además, participaron: Diego Zapata, Gonzalo y Facundo Adala, Mayra Esquel, Gonzalo Durañona, Nicolás Diuono, Nicolás Morua, Melisa Corridoni, Karina Cordero, Maximiliano Vieira, Pablo Rautto y Luciano Filipin.

En la distancia más corta del circuito finalizaron la prueba las atletas Silvina Bustamante, Natalia Almada, Carla González, Mariana Casquero y Luciana Moriones.

Por último, en el recorrido más largo, Edgar de Alesandre se coronó en su categoría, que es la de entre 18 y 29 años, con un registro final de 27 horas con 28 minutos y 35 segundos. A su vez, participaron y culminaron: Gonzalo González Lesiu y Germán Altafini, integrantes del equipo de Marcelo Delcollado.