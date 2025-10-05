La octava fecha del torneo Pre-Federal de básquetbol ya es historia y tiene un solo puntero en la Zona Sur: Racing. El “chaira” consiguió una victoria muy importante para darse respiro en lo más alto de la tabla. Por otro lado, Estudiantes recibió una dura derrota en Tandil y cayó ante Unión y Progreso, cuestión de la que deberá reponerse rápidamente para volver al lote de arriba.

En la noche del viernes, en el Parque Olavarría, Racing se hizo fuerte de local y le ganó a Kimberley de Mar del Plata por 85 a 65 y es el único líder de la Zona Sur del certamen, sacándole cuatro puntos al segundo. El máximo anotador del cotejo para el local fue Marcos Risso, una vez más, cosechando 18 puntos en los casi 27 minutos de juego que tuvo en cancha. Lo siguió de cerca Tomás Pietrafesa con 16 y Manuel Yaben con 15 tantos. Por el lado del visitante, Facundo Quintana fue el máximo goleador, no solo de su equipo sino también del partido, con 19 puntos. Muy cerca estuvo Valentín Lofrano con 18. El olavarriense Simón Silber anotó 3 unidades.

En tanto, en la noche del sábado, el equipo de Mauricio Beltramella regresó de Tandil con una dura derrota ante Unión y Progreso. Fue 80 a 66 para el conjunto tandilense, con un Ezequiel Barroso intratable marcando 21 puntos y siendo el máximo anotador del encuentro para el local. Federico Marín, con 22 unidades, fue el mejor del cotejo y de la visita.

Con este triunfo, Racing es el único puntero de la Zona Sur con 15 puntos, cuatro unidades más que su perseguidor, y la siguiente semana visitará a Independiente de Tandil. Por su parte, Estudiantes recibirá a Alumni de Orense, uno de los escoltas.