Gustavo Liggerini charló con Fabián Casanella y Braian Tiseira en “60 Minutos” sobre el presente de Ferro, abarcando la situación de la polémica protesta de puntos, tanto de Municipales como de El Fortín. A su vez, aprovechó el momento para hablar sobre el presente futbolístico del plantel y el auspicioso comienzo de la segunda parte del año.

En cuanto a las polémicas protestas ocurridas por los clubes mencionados anteriormente, Liggerini expresó: “No estoy de acuerdo con las protestas. Ni la de Municipales ni la de El Fortín. A ambos les ganamos bien en la cancha. Creo que fuimos muy superiores en los partidos e hicimos las cosas muy bien en el terreno de juego. No comparto que hayan protestado”, determinó. Y agregó: “El primer caso es un error involuntario con varios responsables: tanto el club como Embajadores y la Liga. En el segundo caso, nosotros en ningún momento pusimos veinte jugadores en la planilla; yo siempre cito algún jugador más por si se me baja alguno, pero nunca hubo veinte jugadores en la planilla”, recalcó el director técnico.

En cuanto al momento futbolístico, desarrolló: “Estamos jugando bien. Creo que hemos encontrado un buen ritmo de juego, movemos bien la pelota y hemos creado muchísimas situaciones de gol. Hemos sido superiores en la mayoría de los partidos, salvo en el encuentro con Estudiantes, que fue muy parejo. Fue un arranque muy auspicioso, pese a la quita de puntos. Trataremos de seguir haciendo las cosas bien adentro de la cancha y demostrar con fútbol el plantel que conformamos”, concluyó.

B.T.