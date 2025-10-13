Histórica actuación de Benjamín Urdapilleta en la gran final del Torneo Federal de Equitación

Desde el jueves y hasta este domingo se desarrolló en las instalaciones de Campo de Mayo la gran final del Torneo Federal de Equitación, una de las competencias más importantes del calendario nacional que reunió a los mejores jinetes y amazonas del país. Allí, el joven representante del Club Estudiantes, Benjamín Urdapilleta, tuvo una memorable e histórica actuación en la categoría Iniciados Mayor 0,70 m, dejando muy en alto los colores albinegros.

Durante las tres jornadas de competencia, Benjamín mostró un gran nivel técnico, seguridad y constancia, logrando resultados sobresalientes que coronaron una temporada excepcional: segundo puesto el día viernes, 14.º lugar el sábado y 18.º este domingo, lo que le permitió ubicarse finalmente en la 11.ª posición de la tabla general del campeonato. Un cierre brillante para un año de enorme crecimiento deportivo y personal.

Estos logros son el resultado de un trabajo sostenido a lo largo de toda la temporada, acompañado por los profesores de hipismo del Club Estudiantes, Gonzalo Di Martino y Victoria Galli, quienes guiaron su evolución con dedicación y compromiso, y por el incondicional apoyo de su familia, presente en cada paso de este recorrido.

Un rol fundamental tuvo también su fiel compañero, el caballo “Cardal”, con quien Benjamín conforma una dupla sólida y en constante evolución. Juntos fueron protagonistas de una temporada inolvidable, construyendo confianza y demostrando el valor del esfuerzo compartido entre jinete y caballo.

La actuación de Benjamín Urdapilleta en esta final del Torneo Federal representa un verdadero hito para el hipismo de Estudiantes, reflejando el crecimiento y la proyección de la disciplina dentro del club. Su desempeño es un ejemplo de compromiso, trabajo, pasión y perseverancia, valores que identifican plenamente el espíritu albinegro.

Orgullo bataraz, símbolo del gran presente del hipismo de Estudiantes, que continúa escribiendo páginas destacadas en su historia.