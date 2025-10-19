Tras el empate 0-0 en los 90 minutos, Ciudad de Bolívar superó por 5-4 en los penales a Atlético de Rafaela y logró consagrarse campeón del Federal A, consumando así el ascenso a la Primera Nacional.

El encuentro se disputó en el estadio Único de San Nicolás de los Arroyos y, tras unos deslucidos 90 minutos por parte de ambos equipos, todo se definió por penales.

Allí, en una definición apasionante, Atlético de Rafaela tuvo dos oportunidades para quedarse con el campeonato, pero malogró ambas ocasiones. En el último penal y con la obligación de convertir, Affranchino desvió su remate y permitió la consagración de Ciudad de Bolívar.

De esta manera, Ciudad de Bolívar jugará por primera vez en su historia en la segunda categoría del fútbol argentino.