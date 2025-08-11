El evento es organizado en conjunto entre el Municipio, a través de la Subsecretaría de Deportes, y la Liga de Fútbol de Olavarría, en el marco de las actividades alusivas al centenario de la institución.

En la ocasión se entregarán reconocimientos a jugadores, entrenadores, dirigentes, los cuales fueron seleccionados por cada uno de los clubes. La Liga de Fútbol, a la par, también reconocerá a presidentes y árbitros destacados.

El objetivo será poner en valor no sólo la historia de la Liga de Fútbol de Olavarría, sino cada una de las personas que, desde distintos roles, la convirtieron en una institución de referencia en el centro de la provincia de Buenos Aires.

MR