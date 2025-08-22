Ignacio Iseppi: "Me siento identificado con El Fortín"
Al aire de LU32, el jugador del club El Fortín se mostró muy conforme y comprometido en el triunfo de la institución ante Ferro, por la primera fecha del Torneo Clausura de la ABO.
Ignacio Iseppi, charló con Fabián Casanella luego de la gran victoria de El Fortín ante Ferro, por la primera fecha del Torneo Clausura de la Asociación de Básquetbol de Olavarría, y dejó sus sensaciones con respecto a dicho encuentro. A su vez, contó que se siente muy identificado con el club.
Cabe recordar que en el "Amadeo Bellingeri", fue victoria del conjunto local ante el "Carbonero" por 83 a 48.
B.T