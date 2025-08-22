Ignacio Iseppi, charló con Fabián Casanella luego de la gran victoria de El Fortín ante Ferro, por la primera fecha del Torneo Clausura de la Asociación de Básquetbol de Olavarría, y dejó sus sensaciones con respecto a dicho encuentro. A su vez, contó que se siente muy identificado con el club.

Cabe recordar que en el "Amadeo Bellingeri", fue victoria del conjunto local ante el "Carbonero" por 83 a 48.

B.T