Atletismo
Iñaki Arguindeguy representará a nuestro país en el Sudamericano de Lima
El joven de diecisiete años, que viene siendo protagonista en todos los torneos de atletismo en los que ha competido durante el año, representará a la Argentina en dos pruebas en el Sudamericano U20 que se desarrollará desde el 31 de octubre al 2 de noviembre en Lima.
Desde este 31 de octubre hasta el 2 de noviembre se llevará a cabo el Sudamericano U20 de Atletismo en Lima, Perú. Allí habrá un olavarriense que no solo representará a nuestra ciudad, sino también a la Argentina.
Iñaki Arguindeguy, que tiene solo 17 años y viene destacándose en las diferentes distancias de velocidad en los distintos torneos en los que ha participado (Bonerenses, provinciales y nacionales), tendrá la gran posibilidad de representar a nuestro país en un Sudamericano que se disputará en Perú.
El olavarriense participará en dos pruebas. Por un lado, competirá en 4x400 m masculino; y por otro, lo hará en 4x100 en categoría mixta.
El profesor Jorge Bellinzoni lo acompañará en dicho país.