Iñaki Arguindeguy representará a nuestro país en el Sudamericano de Lima

Desde este 31 de octubre hasta el 2 de noviembre se llevará a cabo el Sudamericano U20 de Atletismo en Lima, Perú. Allí habrá un olavarriense que no solo representará a nuestra ciudad, sino también a la Argentina.

Iñaki Arguindeguy, que tiene solo 17 años y viene destacándose en las diferentes distancias de velocidad en los distintos torneos en los que ha participado (Bonerenses, provinciales y nacionales), tendrá la gran posibilidad de representar a nuestro país en un Sudamericano que se disputará en Perú.

El olavarriense participará en dos pruebas. Por un lado, competirá en 4x400 m masculino; y por otro, lo hará en 4x100 en categoría mixta.

El profesor Jorge Bellinzoni lo acompañará en dicho país.