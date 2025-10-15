Integrantes de la Escuela de Karate JKA Shotokan Olavarría rindieron con éxito sus exámenes de grado
La actividad se desarrolló el pasado sábado en Tandil, donde varios integrantes de la Escuela JKA Shotokan Olavarría formaron parte del evento y aprobaron positivamente sus distintas pruebas.
Integrantes de la Escuela de Karate JKA Shotokan Olavarría rindieron con éxito sus exámenes de grado este sábado por la tarde. La jornada se llevó a cabo en la ciudad de Tandil, específicamente en el dojo de la escuela de Karate JKA de esa localidad. El examen fue dirigido por una autoridad de la disciplina: el director de la asociación, el sensei Óscar Carabajal.
La delegación de Olavarría contó con el acompañamiento y respaldo de su instructor, el sensei Fabio González, quien supervisó el desempeño de sus alumnos y los asistió durante la jornada evaluativa. El examen culminó con una clase especial.
Resultados:
Rodolfo Jatar: 2.º kyu, cinturón marrón. Angelo Brugnoli: 3.º kyu, cinturón marrón. Cristian Castro: 5.º kyu, cinturón violeta. Benicio Failla: 7.º kyu, cinturón verde. Roberto Zauli: 9.º kyu, cinturón amarillo. Nelson Ríos: 9.º kyu, cinturón amarillo.
Este evento subraya el compromiso de la Escuela JKA Shotokan Olavarría con la excelencia y la formación continua dentro del marco tradicional del karate, del cual los olavarrienses pudieron formar parte y mostrar su buen desempeño.