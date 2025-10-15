Integrantes de la Escuela de Karate JKA Shotokan Olavarría rindieron con éxito sus exámenes de grado este sábado por la tarde. La jornada se llevó a cabo en la ciudad de Tandil, específicamente en el dojo de la escuela de Karate JKA de esa localidad. El examen fue dirigido por una autoridad de la disciplina: el director de la asociación, el sensei Óscar Carabajal.

La delegación de Olavarría contó con el acompañamiento y respaldo de su instructor, el sensei Fabio González, quien supervisó el desempeño de sus alumnos y los asistió durante la jornada evaluativa. El examen culminó con una clase especial.

Resultados:

Rodolfo Jatar: 2.º kyu, cinturón marrón. Angelo Brugnoli: 3.º kyu, cinturón marrón. Cristian Castro: 5.º kyu, cinturón violeta. Benicio Failla: 7.º kyu, cinturón verde. Roberto Zauli: 9.º kyu, cinturón amarillo. Nelson Ríos: 9.º kyu, cinturón amarillo.

Este evento subraya el compromiso de la Escuela JKA Shotokan Olavarría con la excelencia y la formación continua dentro del marco tradicional del karate, del cual los olavarrienses pudieron formar parte y mostrar su buen desempeño.