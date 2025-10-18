Por el duelo correspondiente a la 10.ª fecha del Torneo Prefederal de básquet, Racing se hizo fuerte de local y venció con contundencia a Huracán de Tres Arroyos por 83 a 64.

Bajo un gran marco de público, los locales dominaron las acciones de juego de principio a fin y no dieron oportunidad al conjunto de Tres Arroyos. Solidez defensiva y alto ritmo de juego fueron algunas de las claves para este nuevo triunfo chaira.

Asimismo, el Chaira contó con una gran efectividad en tiros de campo que permitió obtener una rápida ventaja en el encuentro, ventaja que luego se mantuvo hasta el cierre del último cuarto.

De esta manera, Racing sumó su octavo triunfo en el certamen y afirma su gran momento basquetbolístico.

Al finalizar el encuentro, la gran figura del partido, Jeffrey Merchant, dialogó con LU32, analizó el presente del plantel y agradeció el constante apoyo del pueblo chaira.