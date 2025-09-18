Jerónimo Belinchón, delantero de Sierra Chica, habló en exclusiva en “60 Minutos” después del triunfo histórico ante San Martín de Sierras Bayas, el pasado fin de semana, por 7 a 1. Destacó el gran trabajo del equipo y su muy buen momento a nivel personal.

El autor de tres de los siete goles expresó: “El equipo se merecía este partido y la oportunidad de seguir prendidos en la mitad de la tabla. Son puntos que nos sirven y mucho, sobre todo por el trabajo que hacemos a diario con el grupo. Entrenamos mucho para conseguir esta victoria”, esbozó Belinchón.

B.T.