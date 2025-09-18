Liga de Fútbol de Olavarria
Jerónimo Belinchón: “El grupo se merecía este partido”
El delantero de Sierra Chica dialogó con LU32 después de la histórica goleada por 7 a 1 ante San Martín de Sierras Bayas y destacó el gran trabajo del equipo para poder lograr un triunfo necesario para seguir en la mitad de la tabla
Jerónimo Belinchón, delantero de Sierra Chica, habló en exclusiva en “60 Minutos” después del triunfo histórico ante San Martín de Sierras Bayas, el pasado fin de semana, por 7 a 1. Destacó el gran trabajo del equipo y su muy buen momento a nivel personal.
El autor de tres de los siete goles expresó: “El equipo se merecía este partido y la oportunidad de seguir prendidos en la mitad de la tabla. Son puntos que nos sirven y mucho, sobre todo por el trabajo que hacemos a diario con el grupo. Entrenamos mucho para conseguir esta victoria”, esbozó Belinchón.
B.T.