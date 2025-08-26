Gerónimo Gallo Cabrera, experimentado árbitro olavarriense y quien fue el encargado de impartir justicia en el “Clásico del Riel” del pasado fin de semana, habló al aire de LU32 con Fabián Casanella y Braian Tiseira sobre el error cometido el día domingo, donde el conjunto que dirige Gustavo Liggerini puso dos suplentes más de lo que permite el sistema Comet en la planilla, y por el cual la dirigencia de El Fortín presentará la protesta de puntos ante el Tribunal de Penas de la Liga de Fútbol de Olavarría.

El colegiado dio detalles de cómo se dio la situación y admitió que “fue un error administrativo de la terna en su conjunto, del cual, como cabeza del equipo arbitral en cancha, me hago cargo, porque había dos personas no autorizadas a estar en el terreno de juego que se encontraban sentadas en el banco de los suplentes y, por confianza y en base a los años que llevo dirigiendo, no me percaté de esa situación y permanecieron allí todo el encuentro. En ningún momento entraron”, explicó Gallo. Y a su vez agregó: “Si se daba la situación de que Jerónimo (Navas), mi asistente, me decía que en uno de los cambios ingresaba el jugador n.º 19 o el n.º 20, claramente ahí me iba a dar cuenta y no sólo que no iban a poder ingresar, sino que también los iba a sacar del banco de los suplentes porque sabemos bien que en Olavarría se juega con los números de camisetas del 1 al 18. No existe el n.º 19 ni el n.º 20 en el torneo local, por ende no iban a poder ingresar”, concluyó el exárbitro nacional.

Para completar la información, hay que mencionar que el presidente del Club El Fortín confirmó la presentación de la protesta ante el Tribunal de Penas, que se efectuará durante esta tarde, porque considera que poner dos jugadores sustitutos de más en la planilla oficial de juego constituye una “ventaja deportiva”.