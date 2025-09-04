Jorge Bellinzoni, junto a Iñaki Arguidegui y Agustín Bustos, se hicieron presentes en los estudios de Radio Olavarría para contar la experiencia y el trabajo que vienen realizando en los distintos eventos deportivos, defendiendo la camiseta de la Escuela de Atletismo del Club El Fortín. A su vez, dialogaron sobre sus comienzos en la disciplina, las distancias en las que compiten, los objetivos y los sueños pendientes que tienen, y se hicieron un lugar para centrarse en lo que respecta a la vida cotidiana de cada uno, en base a los cuidados que deben regir, tanto alimenticios como de entrenamiento.

Iñaki Arguidegui se consagró campeón provincial en 200 y 400 metros llanos, mientras que Bustos obtuvo el subcampeonato provincial en 400 metros con vallas. Además, ambos formaron parte del campeonato provincial que consiguieron junto a Álvarez y Clar en 4x400 metros.

En el piso de LU32, charlaron con Fabián Casanella y Braian Tiseira en una nueva edición de “60 Minutos”. Allí hicieron hincapié en la constancia del entrenamiento y en la conciencia necesaria para llevar adelante una rutina diaria de cuidados en la alimentación. Ambos atletas coincidieron: “Desde que comenzamos con el atletismo, nos basamos en cuidarnos en las comidas, en saber qué comer y cuándo, en darnos cuenta y tener conciencia de lo que debemos ingerir previo a la competencia”, declararon. A su vez, Iñaki agregó: “Desde los 14 años que practico esta disciplina; me llamó la atención y desde entonces me propuse metas todo el tiempo, objetivos nuevos y poder cumplirlos. Desde que fui al primer nacional, luego nunca quise perderme ninguno. Es una experiencia hermosa, donde representas a la Provincia de Buenos Aires y te encontrás con atletas de un grandísimo nivel; eso me encanta”, expresó.

Los atletas tendrán competencia próximamente en San Luis y en Mar del Plata, y se están preparando para afrontar las pruebas de la mejor manera posible, con la posibilidad de ingresar a las finales de los Juegos Bonaerenses.

