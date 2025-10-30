José Aristondo: “Realizar la maratón es un gran esfuerzo que hace la Municipalidad para seguir teniendo el evento deportivo más importante de la ciudad.”

José Aristondo, director de Deportes y Juventudes de la ciudad de San Carlos de Bolívar, charló este miércoles con LU32 para dar más detalles sobre el desarrollo de la prueba atlética más importante de la localidad: la maratón “Dino Hugo Tinelli”.

El bolivarense expresó: “Llevar a cabo una vez más este evento para la ciudad significa un gasto sumamente importante, pero entendemos que es la actividad más relevante, en materia deportiva, que tenemos en el año y conlleva una responsabilidad extra. Venimos trabajando hace mucho tiempo, no solo en el armado del recorrido de los 10 km, que es el mismo de siempre y ya forma parte de un sentido de pertenencia de la carrera, sino también con diferentes áreas del municipio en el armado de diversas propuestas para darle un colorido especial al día de la actividad”, explicó.

“Ya superamos los 2.000 inscriptos a través de la plataforma digital que dimos a conocer, pero también tuvimos la posibilidad de reunirnos con las direcciones de Deportes de las localidades aledañas para que aquellos atletas que quisieran formar parte de la maratón tengan la posibilidad de hacerlo desde sus ciudades”, estableció. Además, ante la consulta sobre la llegada o no de Marcelo Tinelli, quien organizó e inauguró en 1999 esta carrera pedestre en homenaje a su padre, Aristondo contó: “Es mi primera organización de esta carrera desde que estoy a cargo de la dirección y he podido tener contacto en varias ocasiones con Marcelo, hemos tenido charlas sobre el evento y demás. Todavía estamos a la espera de qué va a suceder, si estará o si dejará algún video o algún mensaje, pero estamos a la expectativa de eso, entendiendo que le daría algo más al evento”, manifestó.

“La remera de este año es muy especial porque tiene los colores de la bandera de nuestra ciudad. Eso le da un sentido de pertenencia a la actividad más importante que tenemos los bolivarenses en materia deportiva, donde vienen muchos atletas de otras ciudades y donde viene mucha gente a disfrutar del día en Bolívar y a conocer la ciudad”, culminó.