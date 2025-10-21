José Maxwell, director técnico de Balonpié, dialogó con Fabián Casanella en la cancha de Embajadores, luego del gran triunfo ante el conjunto de Fernando Di Carlo. El entrenador bolivarense destacó, por sobre todas las cosas, el trabajo de su plantel para poder conseguir una victoria muy importante en el debut del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.

“Tuvimos un gran partido. La clave estuvo en competir desde el primer momento; los chicos se brindaron de muy buena manera y pudimos conseguir una victoria en una cancha muy complicada, ante un rival que se hace muy fuerte de local”, declaró.

El equipo de Bolívar ganó 3 a 0, con goles de Agustín Álvarez, Joaquín Jaremko y Elías Gutiérrez, y ahora deberá recibir en su casa a Loma Negra el próximo 2 de noviembre. A su vez, con el triunfo ante Embajadores, es el único puntero de la Zona Nº4 de la Región Pampeana Sur.