Josefina Rodríguez y Jazmín Dos Santos, las olavarrienses que se destacan en España

Costa Daurada, una linda ciudad de España, está siendo la sede del Mundial de Pádel de Menores, donde se destacan dos jóvenes olavarrienses. Allí, Josefina Rodríguez y Jazmín Dos Santos han triunfado en sus primeras presentaciones y el seleccionado de nuestro país ha tenido un comienzo muy auspicioso de cara a la correlatividad del torneo.

El campeonato mundial se divide por ramas: tanto femenina como masculina. En el team femenino, la Selección Argentina comparte el grupo “B” con Francia, Chile y Japón, mientras que los chicos se enfrentan a México, Ecuador y Alemania.

En la primera jornada, las chicas consiguieron un excelente triunfo por 3 a 0 en la serie ante Chile, mientras que los pibes también ganaron 3 a 0 ante Ecuador.

En la mañana de este martes, el equipo femenino obtuvo un rotundo 3-0 en la serie, donde Josefina Rodríguez junto a Jazmín Mansilla le ganaron 6-1 y 6-0 a su par de Japón. Por otro lado, los dos partidos restantes también fueron victorias más holgadas: ambas 6-0 y 6-0. Por consiguiente, los chicos enfrentarán a Alemania.

La finalización del grupo será mañana, donde la rama femenina enfrentará a Francia para disputarse el primer puesto, mientras que el masculino se cruzará con México.

Por el lado de Jazmín Dos Santos, fue partícipe del primer triunfo de las chicas. En el día de hoy no participó en ninguna pareja, aunque estuvo bancando a sus compañeras.