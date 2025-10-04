Las olavarrienses Josefina Rodríguez y Jazmín Dos Santos se quedaron con el tercer puesto, junto a su team femenino, en el Mundial de Pádel de Menores disputado en Costa Daurada, España. En la serie final, le ganaron 2 a 1 a Brasil, luego de la derrota del viernes ante Portugal. La gran final la ganaron las locales, imponiéndose 2 a 0 en la serie ante las portuguesas.

En cuanto a la serie por el tercer y cuarto puesto, saltaron a la cancha Acosta y López Bernal por el lado argentino, reemplazando a Dos Santos y Rodríguez. Las olavarrienses apoyaron desde las gradas a sus compatriotas, que no pudieron con las brasileñas y cayeron 6-3 y 6-3. Luego, en el segundo punto, la Sub-16 le ganó al team brasileño 6-2 y 6-3, para estirar el duelo hasta el tercer punto.

En el último juego de la llave, el seleccionado argentino femenino se impuso, con sus chicas Sub-18, por 6-2 y 7-5, para quedarse con el tercer puesto del Mundial y la medalla de bronce. Las encargadas de cerrarlo fueron Propato San Martín y Floriani.

Gran torneo del conjunto femenino, que tuvo, una vez más, representantes de la ciudad olavarriense en el equipo. En su momento habían sido Federico Chingotto y Salías. Hoy fueron Josefina Rodríguez y Jazmín Dos Santos.