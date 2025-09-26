Juan Huertas es el director técnico de Marcia F.C., un equipo de fútbol reducido que participa en torneos privados de la ciudad. En esta ocasión consiguieron el pasaje a la Copa Nacional de Campeones, un torneo tradicional de la región que se desarrolla en Tandil. Allí tendrán la posibilidad de enfrentarse a equipos de otros puntos del país (y hasta de otros países, como Uruguay).

En diálogo con Fabián Casanella y Braian Tiseira en “60 Minutos”, Huertas manifestó su felicidad por este logro y esbozó cómo es compartir esta pasión junto a sus amigos de toda la vida: “Compartir esto con mis amigos y con la familia de cada uno es hermoso. Nos conocemos desde hace muchos años y participamos de todos los torneos que podemos de esta índole”, contó. A su vez, agregó: “La Copa de Campeones es un torneo participativo. Si bien competimos y queremos ganar, el objetivo del torneo es disfrutar y que la gente la pase bien. Nosotros vamos a eso”, resaltó.

El torneo se llevará a cabo el 27 y 28 de febrero, y el 1.º de marzo en Tandil, donde ya es tradicional. Este campeonato no solo tiene categoría “fútbol 7”, que es en la que compite el equipo de Huertas, sino también “fútbol 5”, “fútbol 9” y “fútbol 11”. La particularidad de este torneo es que el ganador del mismo irá a Uruguay a jugar el mismo evento, con todo pago por la organización tandilense.