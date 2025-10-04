Juan Pablo Arouxet, subsecretario de Deportes de la ciudad de Olavarría, charló en exclusiva con “60 Minutos” para explicar toda la logística que abarcará a la delegación olavarriense en su estadía en Mar del Plata. Además, hizo un análisis sobre la participación de los deportistas y de cómo afronta cada municipio, en conjunto con la Provincia de Buenos Aires, esta nueva edición de los Juegos Bonaerenses.

En ese sentido, Arouxet dijo: “La charla con los padres fue muy positiva; año tras año vamos viendo que la familia le da la importancia que merece a la participación de sus hijos en estas instancias y en este tipo de competencias. Fueron casi todos los padres y estamos sorprendidos por eso”, manifestó.

Sobre la logística, expresó: “Estaremos saliendo el mismo lunes a las 5:30 de la mañana; pudimos conseguir todos los colectivos necesarios para poder llevar a toda la delegación en un mismo horario. Saldremos los colectivos y la combi en ese horario para llegar cerca del mediodía a Mar del Plata”, contó. Y agregó: “Tendremos cinco hoteles a disposición para toda la delegación, los cuales estarán distribuidos conforme a la cantidad de atletas que lleve cada deporte”.

Cuando fue consultado por la cantidad de representantes que lleva Olavarría a la final este año, que será cerca de 400, esbozó: “El promedio de participantes de nuestra ciudad es similar al del último año; eso habla de que se han hecho las cosas bien. Cabe destacar también que, como pasó el año anterior, hubo varios deportes de equipo que tuvieron que superar una etapa interregional, cosa que antes no pasaba, y eso hace que se reduzca el número de participantes sobre el final. Pero en cuanto al número, estamos muy contentos porque llevamos la misma cantidad, siendo que Olavarría siempre se caracterizó por llevar una comitiva muy importante en cuanto a cantidad de participantes”, culminó Juan Pablo Arouxet al aire de LU32.