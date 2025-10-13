La jornada dominguera en Milán fue histórica para el olavarriense Federico Chingotto y Alejandro Galán, ya que se coronaron en el P1 del Premier Padel ante la mejor pareja del mundo, en un encuentro extraordinario. Fue 2-6, 6-3 y 6-0 para el “superratón” y su compañero. Fue el sexto campeonato que consiguieron en lo que va del 2025.

Arrancó cuesta arriba la gran final para “Chingo” y Galán, ya que, en tan solo 29 minutos, Tapia y Coello se impusieron 6 a 2 para llevarse el primer set. Todo hacía pensar en una nueva victoria para los mejores del mundo.

Pero el segundo set comenzó muy distinto. Allí, el MVP del torneo demostró su extraordinario desempeño y, gracias al gran despliegue de su compañero español, remontaron el cotejo y lo llevaron al set decisivo. Fue 6 a 3 en el segundo.

Sobre el tercer set podemos decir varias cosas. En principio, le ganaron 6 a 0 a los mejores del mundo. En consecuencia, fue la primera derrota de Tapia y Coello sin obtener ningún game en un set de manera oficial, y fue en manos de Chingotto y Galán.

El olavarriense fue elegido MVP del torneo, después de una gran jornada y una semana para recordar, luego de haberse consagrado en el P1 de Milán. Ahora el historial del duelo entre ambas parejas está 17-8 a favor de Coello y Tapia.

Lo que se viene es el P2 de New Giza, en Egipto, uno de los lugares donde el Premier Padel viene en crecimiento, y será una semana de mucho pádel entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre.