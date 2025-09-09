Esta noche, desde las 20 h, la selección de Lionel Scaloni da el puntapié final a las Eliminatorias sudamericanas (la última de Lionel Messi como jugador de la “albiceleste”), pensando ya en el camino que le resta para llegar al próximo Mundial, del cual se clasificó un par de fechas antes.

Con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y en la altura del Monumental de Pichincha, la “Scaloneta” cierra su participación en las Eliminatorias de Conmebol enfrentando al seleccionado ecuatoriano, que es dirigido por el argentino Sebastián Beccacece.

En cuanto al plantel, Scaloni tiene pensado realizar varias modificaciones con respecto al último encuentro. La primera es obligada, ya que Romero llegó al cúmulo de amarillas y no podrá estar. En su lugar entraría Valerdi. Además, Montiel podría reemplazar a Nahuel Molina, para acompañar a Otamendi y Tagliafico en el fondo.

Por otro lado, en la mitad de la cancha, volvería Alexis Mac Allister. A su vez, sale Mastantuono e ingresa Nicolás Paz. Todavía resta saber si Julián Álvarez comenzará en el once titular o si le da lugar a Giuliano Simeone. Asimismo, Nicolás González ingresará por Thiago Almada.

La posible formación de Argentina para enfrentar a Ecuador sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

B.T.