La décima comenzó con polémica y terminó con goleada de Estudiantes y Embajadores

Más allá de la tormenta y la lluvia, la 10.ª jornada de la Primera División del fútbol olavarriense pudo desarrollarse con normalidad, pese a que se tuvieron que suspender algunos encuentros de Reserva. La fecha tuvo como gran ganador a Estudiantes, el nuevo líder del campeonato hasta saber qué sucederá con el resultado del encuentro entre Ferro y San Martín. A su vez, triunfaron Racing, Embajadores y Espigas, y empataron Municipales y Sierra Chica.

El viernes, el primer encuentro que debía disputarse era Ferro vs. San Martín de Sierras Bayas. En una disputa durante toda la semana, donde los dirigentes y personas allegadas al cuerpo técnico sierrabayense dictaminaron que no tenían el plantel en su totalidad para afrontar el partido en ese horario, y ante la negativa del lado carbonero en modificar la hora y el día del cotejo, el conjunto serrano no se presentó a jugar y todo se resolverá en el Tribunal de Penas. Lo más probable sería darle el partido ganado a Ferro, aunque parece indicar que no será la única decisión que se tomará.

Por otro lado, Espigas le ganó 2 a 0 a Colonias y Cerros y agudizó el mal momento del conjunto verde. Gian Di Tommaso y Jesún Pal fueron los autores de los tantos para el triunfo del conjunto de la localidad, que llegó a las 12 unidades en la tabla.

Este domingo, con incertidumbre y algunas suspensiones en cuanto a los partidos preliminares de Reserva y de Primera División femenina, se disputaron los encuentros correspondientes.

En el Ricardo Sánchez, Racing se hizo fuerte y volvió al triunfo luego de dos derrotas. Fue gracias al gol de Santiago Izaguirre, que marcó el único tanto con el que el “chaira” le ganó 1 a 0 al conjunto de Miguel Diorio.

Por otra parte, en el Parque Carlos Guerrero, el conjunto de Mauricio Peralta validó su localía y su buen juego, goleó a Loma Negra y es el único equipo invicto del certamen. Emmanuel Sbardolini, Joaquín Stular y Diego San Julián fueron quienes marcaron el camino de la victoria bataraz y consiguieron, parcialmente, la punta del campeonato.

En el José Salvador Stuppia, Municipales no pudo con Sierra Chica, que otra vez consiguió un empate importante, e igualaron 2 a 2. Sebastián Vecchio y Franco Janson anotaron para el local, mientras que Jerónimo Bellinchón e Isaías Aguirre marcaron para la visita.

Por último, Embajadores hizo los deberes como local y sigue de cerca a Estudiantes. Fue victoria 3 a 0 para los dirigidos por Di Carlo, con los goles de Santino Sacchi, Franco Fernández y Franco Irusta.

Tabla de posiciones: Estudiantes 21; Embajadores 20; Ferro 19*; Racing, Municipales y Loma Negra 16; Espigas 12; Recalde 10; El Fortín y Sierra Chica 9; San Martín 8*; Hinojo 4; Colonias y Cerros 1. (*) Todavía falta definirse qué pasará con el partido donde San Martín no se presentó a jugar contra Ferro.