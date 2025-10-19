Vale mencionar, que de las 29 medallas, 10 fueron doradas, 9 plateadas y 10 bronces. En el medallero, Olavarría es el sexto municipio del interior de la provincia, superado por el local de General Pueyrredón que quedó primero, San Pedro (16°), Bahía Blanca (17°) y Pergamino (18°).

Desde el Municipio de Olavarría se expresaron el orgullo por los logros obtenidos y el compromiso demostrado por cada integrante de la delegación, reafirmando el crecimiento del deporte local y el espíritu de trabajo en equipo que caracteriza a la ciudad.

Durante su estadía en la ciudad balnearia, la delegación olavarriense fue coordinada por el equipo de la Subsecretaría de Deportes del Municipio de Olavarría, que acompañó a los y las participantes durante toda la competencia, garantizando los traslados, tanto de ida como de regreso, las comidas y la atención médica.