La delegación olavarriense sumó seis nuevas medallas, tendrá participación en las instancias finales y un grupo vuelve hoy

Durante la tercera jornada deportiva de las finales de los Juegos Bonaerenses 2025 en Mar del Plata, la delegación que representa a Olavarría consiguió seis nuevas medallas y ya cuenta con 16 preseas en el medallero general. Por otra parte, hay varios deportistas que estarán jugando por medallas en los dos últimos días de competencias. Por consiguiente, quienes ya se quedaron sin chances de conseguir algún logro deportivo, estarán volviendo en la mañana de este viernes, con la comitiva de colectivos disponibles para eso.

Sobre los triunfos y los logros conseguidos, podemos decir que en los 80 metros libre en Atletismo, Juana Cisneros alcanzó la primera posición y su correspondiente medalla dorada. Por su parte, Iñaki Arguindeguy se colgó la medalla plateada en la categoría 400 metros Sub 18 libre. Nicolás Pezet Paz logró ubicarse en segundo puesto en 800 metros libre Sub 16.

En la prueba de los 110 metros con valla, categoría sub 16, David Clar, logró en su serie el primer lugar con un registro de accediendo a la final. Por su parte, la categoría Sub 18 de la modalidad tuvo a Agustín Bustos logrando la cuarta ubicación en su serie, lo que le valió un lugar en la final. Lucio Simón logró posicionarse en el quinto lugar en la final de 80 metros Sub 14.

En lanzamiento de bala, Sub 15 Motor Femenino, Julieta Coronel Prodan, se coronó campeona del certamen obteniendo así su medalla de oro. Por su lado, Axel Pereyra se colgó la de bronce en 100 metros Motor Masculino +16.

Marcelo Uranga ganó la dorada en Cuento de Adultos Mayores. Las demás participaciones culturales tuvieron a Cielo García en Poesía Sub 18 y el teatro contó con la actuación de Alma López Sochi y Franco Tevez, bajo la dirección de Fernanda Moraga.

En Tejo, Intergeneracional quedó eliminado. Mientras que en Voley, la Sub 17 femenino fue derrotado por Colón en sets corridos, dejando al elenco olavarriense fuera de competencia. La sub 15 corrió la misma suerte. En Beach Voley, la pareja Sub 16 ganó 2-0 a Tandil, logrando la clasificación a semifinales. Sub 14 perdió 2-0 con Baradero y quedó fuera de competencia.

Sobre Fútbol 11, en Sub 18 femenino, Olavarría venció 1 a 0 a Moreno y se clasificó a la siguiente ronda de la competencia. Con respecto al Básquet, la categoría Sub 15 femenino ganó y se metió en las instancias finales como primeras del grupo. En Sub 18 masculino, venció a Pergamino y quedaron primeros de grupo, sacando boleto a la siguiente fase. Y en Básquet 3×3, el combinado Sub 14 masculino se vio nuevamente superado y se quedó sin clasificación.

Por su parte, en Fútbol PCD quedaron eliminados en fase de grupos. A su vez, en Hockey, el conjunto Sub 18 femenino empató 1 a 1 con San Miguel. Con este resultado pudieron clasificar a la siguiente instancia. El la disciplina Pelota paleta, los Adultos mayores, pese a la victoria no pudieron alcanzar la siguiente fase.

Luego, en Tenis, en Sub 14 single femenino: Sofía Chertcoff le ganó 6/2 6/1 a su rival de Chivilcoy. Además, en Sub 14 singles masculino: Renzo Martel venció al representante de Moreno en un doble 6/3. Con respecto a la Sub 16 dobles masculino: victoria frente a Adolfo Alsina por 6/2 6/3. Y en Sub 18 singles femenino: Valentina Batista le ganó a 6/0 6/0 a San Cayetano. Pese a los buenos resultados, la delegación olavarriense no logró clasificar.

Por último, el Padel con la Sub 16 perdió con Tandil 6/4-6/3 y quedaron eliminadas. Y en Tiro, ambos representantes lograron los puntos para posicionarse entre los 8 mejores de la provincia en sus respectivas categorías. Tiara Ruppel clasificó quinta y Feliciano Casiraghi logró el primer puesto. Este viernes disputarán la final.

Para culminar con la información, ya se conocen los viajes de vuelta a Olavarría que se realizarán este viernes, con salidas tanto de mañana como de tarde, coordinadas por el equipo de la subsecretaría de Deportes del Municipio. En este sentido, los primeros retornos son: