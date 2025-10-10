La Liga de Fútbol de Olavarría reconoció a los equipos de la campaña
En el marco del centenario de la institución, dirigentes, ex jugadores y futbolistas de los clubes de campaña fueron homenajeados en la tarde de este jueves, en un emotivo acto. Entre los agasajos, se brindó un reconocimiento al integrante del equipo de deportes de Lu32 Fabián Casanella, por su destacada labor en la difusión de la actividad.
Estuvieron presentes el presidente de la Liga de Fútbol, Ricardo Hoffmann; el vicepresidente, Pablo Palahy; integrantes de la Mesa Ejecutiva; el subsecretario de Deportes del Municipio de Olavarría, Juan Pablo Arouxet; y el director de Gestión Deportiva, Enzo Jarrie.