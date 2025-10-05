Este domingo será atípico para el fútbol de Olavarría. Producto de la tormenta del sábado y del agua caída, se reprogramaron algunos encuentros, se suspendieron otros y se juega el resto. Hay cotejos con jornadas completas, como los que se desarrollan en la cancha de Embajadores, así como otros que se juegan sólo en Primera División para preservar el césped.

En cuanto a las postergaciones y suspensiones, debemos decir que la jornada que se iba a llevar a cabo en el Pedro Iriart Legorburu, entre Sierra Chica y Embajadores, en Reserva y Primera, fue suspendida por el mal estado del campo de juego. Asimismo, Loma Negra y Ferro decidieron postergar la jornada del día, por las ráfagas de viento, para mañana lunes. La misma se desarrollará de la siguiente manera: Femenino desde las 15:30 hs, Reserva desde las 18:00 hs y la Primera División a las 20:00 hs.

Así también, varios encuentros de Sub-21 fueron reprogramados para el lunes: San Martín vs. Municipales; Racing vs. Estudiantes. Ambos cotejos sin horario confirmado aún. A su vez, Loma Negra vs. Ferro fue suspendido en Reserva, aunque no se oficializó el horario ni el día en que se desarrollará.

Por otro lado, con respecto a la Primera División, los encuentros se jugarán con normalidad.

En el Buglione Martinese, y con arbitraje de Lucas Jara, Racing recibe a Estudiantes desde las 16:00 hs, reeditando el clásico olavarriense con ambas hinchadas. Por su parte, San Martín recibe, en el Pozo Serrano, a Municipales desde las 16:00 hs solamente en Primera División. El árbitro será Lautaro Bessia.

La jornada se completa con el encuentro entre Colonias y Cerros ante El Fortín. Allí, en la previa se enfrentan Reserva desde las 13:00 hs, con el arbitraje de Ariel Benito. Mientras que, desde las 15:15 hs, Diego de la Miyar dirigirá la Primera División. Una vez finalizado, culminará la fecha dominguera con la Primera División femenina, entre Colonias y Cerros ante Racing, con Cristian Avendaño como juez principal.