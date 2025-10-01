La selección argentina, con Rodríguez y Dos Santos, está en los cuartos de final

Este miércoles, la selección argentina de pádel de menores se clasificó a los cuartos de final del torneo que se desarrolla en Costa Daurada, en una ciudad de España. Allí, los pibes y pibas argentinos sobresalieron con victorias extraordinarias para quedarse, en ambos planteles, con el N.º 1 de su grupo.

En Sub-14, sin la presencia de Josefina Rodríguez, el team argentino le ganó 6-4 y 6-2 a su par de Francia. Luego, en Sub-16, sin tener juego Jazmín Dos Santos, fue triunfo 6-0 y 6-0, mientras que en Sub-18 también lograron imponerse por 6-3 y 6-4. Culminaron el grupo como los mejor ubicados, habiendo ganado los nueve partidos que disputaron, cediendo muy pocos games.

En tanto, el masculino en Sub-14 cayó ante México (fue la primera derrota en el torneo para el equipo completo), en tres sets: 3-6, 6-3 y 6-1. Por el lado del Sub-16, fue triunfo 6-4 y 6-2. Por último, en Sub-18 ganaron cómodamente por 6-1 y 6-0, para también clasificarse a los cuartos de final.

Aguardamos saber quiénes serán los rivales en la siguiente instancia, enfrentamientos que se disputarán en el día de mañana.