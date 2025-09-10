La selección argentina cayó 1-0 ante Ecuador en Guayaquil, con gol de Valencia de penal a los 58 minutos del primer tiempo (sí, se jugaron 14 minutos de adición debido a que se tuvo que revisar la jugada que determinó el resultado del encuentro). Cerró su participación en las Eliminatorias sacándole nueve puntos al segundo y ahora aguarda por el Mundial 2026; previamente habrá fechas FIFA antes de fin de año con varios amistosos. También clasificaron: Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay y Paraguay. Mientras que Bolivia jugará el repechaje.

En un encuentro con mucho roce, donde las expulsiones hicieron que el partido se desdibujara (y que el efecto de la altura hiciera lo suyo), los dirigidos por Scaloni no pudieron hacer pie y cerraron con una derrota su participación en la clasificatoria para el Mundial. Otamendi sufrió la expulsión en el primer tiempo, mientras que Caicedo, al comienzo del segundo tiempo, dejó a su equipo con 10 jugadores.

El director técnico mostró varios cambios con respecto al último partido, con el ingreso de Simeone, Montiel, Valverde, Nicolás González y Lautaro Martínez. Y luego, con el ingreso de Mastantuono, Palacios, Molina y Julián Álvarez, intentó modificar el aspecto ofensivo, pero no alcanzó.

Ahora resta saber en qué fechas, pero en octubre y noviembre deberá jugar los amistosos por las fechas FIFA a disputarse para cerrar el año, aguardando por lo que será la Finalissima y el próximo Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

B.T.