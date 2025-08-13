A partir de las 14hs, en el "Clemente Tete Di Carlo", los selectivos Sub-13 y Sub-15 de la Liga de Fútbol de Olavarría comenzarán su curso en el torneo que organiza el Consejo Federal de Fútbol. En primera instancia, los más chicos recibirán a Coronel Pringles, mientras que dos horas más tarde, la categoría más grande hará lo propio ante el mismo seleccionado.

Durante el martes, el entrenador y Coordinador de las Selecciones, Dardo Seibel, habló en exclusiva en LU32 y dio detalles de los preparativos para dicho encuentro. En cuanto a esto, destacó que "Ayer entrenamos por última vez y se vio cierto nerviosismo, pero en los partidos trataremos de dar lo mejor para conseguir los resultados que estimamos", expresó. A su vez, manifestó: "Son zonas muy parejas, sabemos que Tres Arroyos es complicado de local porque ya lo hemos enfrentado los últimos dos años. Asimismo, la Liga del Sur sabemos que es durísima y con respecto a Pringles no sabemos nada porque es la primera vez que entra en este torneo. Nosotros trataremos de dar lo mejor en cada encuentro", concluyó.

B.T