La selección sub-13 cayó goleada en Mar del Plata

En la tarde de ayer, el seleccionado sub-13 que representa a la Liga de Fútbol de Olavarría en el torneo de selecciones de la Federación Bonaerense Pampeana perdió 4 a 0 ante Mar del Plata por la final de ida del certamen.

Felipe Fernández, Dylan Lafuente y Manuel Sotelo, en dos oportunidades, fueron los autores de los goles que ponen al equipo de la costa balnearia con una mano en la copa del torneo.

La próxima semana, aquí en Olavarría, el equipo de Dardo Seibel intentará dar el batacazo: mínimamente deberá ganar por cuatro goles de ventaja para llevar el encuentro a los penales. El panorama es complicado, pero no imposible.