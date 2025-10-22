En la tarde de ayer, el seleccionado sub-13 que representa a la Liga de Fútbol de Olavarría en el torneo de selecciones de la Federación Bonaerense Pampeana perdió 4 a 0 ante Mar del Plata por la final de ida del certamen.

Felipe Fernández, Dylan Lafuente y Manuel Sotelo, en dos oportunidades, fueron los autores de los goles que ponen al equipo de la costa balnearia con una mano en la copa del torneo.

La selección sub-13 cayó goleada en Mar del Plata

La próxima semana, aquí en Olavarría, el equipo de Dardo Seibel intentará dar el batacazo: mínimamente deberá ganar por cuatro goles de ventaja para llevar el encuentro a los penales. El panorama es complicado, pero no imposible.