Después de la gran campaña en la Zona Nº1, la Selección Sub-13 dirigida por Dardo Seibel disputará su encuentro correspondiente a la semifinal del certamen, enfrentando a su par de Tandil. El cotejo se desarrollará desde las 15:30 hs.

Se espera un buen marco de público, tanto local como visitante, para la instancia decisiva de los pibes que representan a la Liga de Fútbol de Olavarría. En el Ricardo Sánchez, los de Seibel tendrán la posibilidad de abrir la llave ante el conjunto tandilense, recordando que vienen de tener una campaña muy buena en la fase de grupos, consiguiendo 16 de los 18 puntos que tuvieron en juego.

El encuentro será dirigido por Facundo Abel, acompañado por Braian Aguilar y Juan Distel, terna de la ciudad de Bolívar. La vuelta se desarrollará la semana próxima en el Estadio Municipal General San Martín, donde habitualmente hace de local Santamarina en el Federal A.