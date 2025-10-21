La Selección Sub-13 juega la final de ida en Mar del Plata
Esta tarde, desde las 15:30 hs, la Selección Sub-13 que representa a la Liga de Fútbol de Olavarría enfrenta a su par de Mar del Plata por la final de ida del torneo que organiza la Federación Bonaerense Pampeana de Fútbol.
El conjunto de Dardo Seibel, que viene de eliminar a Tandil en las semifinales por penales, se cruzará esta tarde con la selección de Mar del Plata. El cotejo será en el estadio Juan Esnaider y el árbitro que impartirá justicia será Adrián Domínguez, de la Liga de Madariaga.
Por su parte, en la categoría Sub-15, Tandil enfrentará a la Liga del Sur desde las 20:00 hs en el estadio Municipal José San Martín. El arbitraje estará a cargo de la terna olavarriense comandada por Julián Figueroa, acompañado por Gonzalo Moreno y Franco Rojas.