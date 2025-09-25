El seleccionado Sub-13 de la Liga de Fútbol de Olavarría goleó a la selección de Azul por 3 a 0 y, si bien ambos equipos ya estaban clasificados en la previa, el conjunto de Seibel se ubicó en el primer lugar de la tabla con 16 puntos de 18 en juego.

Patricio Ducca, en el inicio del segundo tiempo; Santino Álvarez y Valentín Benítez, sobre el final, fueron los autores de los goles de la victoria olavarriense.

Por otro lado, ya eliminado, la selección Sub-15 cayó ante la Liga del Sur por 2-1 y cerró su participación en el torneo organizado por la Federación Bonaerense Pampeana.

Como mencionábamos anteriormente, el equipo de Seibel tendrá una parada brava en la siguiente instancia, que comprende la fase de semifinales. De la misma formarán parte Mar del Plata, Tandil, Azul y Olavarría, aunque todavía falta dictaminar el rival de los olavarrienses.

Olavarría formó con: Máximo Villamarín; Luca Visconti, Ciro Zelaya, Tiziano Nicolosi, Natanael Defos, Patricio Ducca, Tiziano Salazar, Lionel Martín, Francisco Arroquy, Tiziano Padín y Ian Van Dik. Completaron el banco de suplentes: Donato Díaz, Lautaro Tito, Joaquín Ramírez, Michael Rébolo, Santino Álvarez, Valentín Benítez y Dante Brun. DT: Dardo Seibel.