Esta tarde, las selecciones Sub-13 y Sub-15 cierran su participación en la Zona 1 del Torneo de Selecciones que organiza la Federación Bonaerense Pampeana del Consejo Federal. Desde las 13:30 hs, los más pequeños se juegan el pase a la siguiente ronda ante su par de Azul, rememorando el clásico regional entre ciudades.

La Sub-13 está puntera del grupo con 13 unidades, dos puntos por encima de su rival, por lo que será un partido muy parejo y competitivo, donde el que salga mejor posicionado de dicho cruce podrá clasificarse a la siguiente instancia. Este cotejo abrirá la jornada en el “Clemente Di Carlo” de Embajadores, con arbitraje de la Liga de Ayacucho.

Por otro lado, y ya sin chances, la Sub-15 local recibe a Bahía Blanca (plantel que ya logró el pasaje a la siguiente instancia del torneo la fecha pasada) para culminar su participación. Lo jugarán una vez finalizado el cotejo preliminar de la Sub-13, también con árbitros de Ayacucho.