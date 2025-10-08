La selección Sub-13 que representa a la Liga de Fútbol de Olavarría en el torneo del Consejo Federal enfrenta a Tandil esta tarde por el partido de vuelta de las semifinales. En la ida empataron 2 a 2, en el Ricardo Sánchez.

Desde las 19 hs, en el Estadio Municipal General San Martín, el seleccionado tandilense recibe a su par olavarriense, buscando un lugar en la final del torneo, con terna arbitral de la Liga de Mar Chiquita. El equipo de Seibel ha tenido un gran campeonato y viaja a las sierras de Tandil tratando de coronar el certamen con el intento de llegar a una nueva final.

Del otro lado, se enfrentan los selectivos de Mar del Plata y Azul, en otro cotejo muy parejo.