Torneo de Selecciones
La selección sub-13 visita Tandil en busca de la final
Esta tarde, en el estadio General San Martín de Tandil, el equipo de Dardo Seibel se enfrenta al conjunto de la ciudad serrana en busca de un lugar en la gran final del torneo que organiza la Federación Bonaerense Pampeana. En la ida, fue empate 2 a 2.
La selección Sub-13 que representa a la Liga de Fútbol de Olavarría en el torneo del Consejo Federal enfrenta a Tandil esta tarde por el partido de vuelta de las semifinales. En la ida empataron 2 a 2, en el Ricardo Sánchez.
Desde las 19 hs, en el Estadio Municipal General San Martín, el seleccionado tandilense recibe a su par olavarriense, buscando un lugar en la final del torneo, con terna arbitral de la Liga de Mar Chiquita. El equipo de Seibel ha tenido un gran campeonato y viaja a las sierras de Tandil tratando de coronar el certamen con el intento de llegar a una nueva final.
Del otro lado, se enfrentan los selectivos de Mar del Plata y Azul, en otro cotejo muy parejo.