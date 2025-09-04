En la tarde del miércoles, la Selección Sub-15 que representa a la Liga de Fútbol de Olavarría cayó, por la tercera fecha del Torneo de la Federación Bonaerense Pampeana, ante su par de la Liga del Sur por 5 a 3, en un partido plagado de goles donde el conjunto local mostró autoridad sobre el complemento.

Bautista Vivas, en dos oportunidades, y Enzo Bruno fueron los encargados de anotar para Olavarría.

Los locales quedaron como únicos punteros de la zona, con 9 unidades, mientras que los de Seibel están segundos con 6 puntos.

En la próxima fecha, la primera de las revanchas, deberán visitar a Coronel Pringles, en ambas categorías. Por lo pronto, esta tarde, en la cancha del Club Sportivo Piazza de Azul, los pibes de la Sub-13 enfrentarán a su par azuleño, en busca de finalizar la primera rueda en lo más alto de la tabla.

B.T.