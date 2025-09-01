La Selección U15 Femenina de la Asociación de Básquetbol de Olavarría, dirigida por Irineo Galli, se quedó con el tercer puesto en su participación en el Torneo Zonal de Selecciones, disputado en Tres Arroyos. Este certamen estuvo bajo la fiscalización de la Federación Bonaerense de Básquet y lo jugaron BASO, Mar del Plata, Olavarría y el local.

En el partido inaugural, las dirigidas por Galli ganaron 123 a 23 ante BASO, con 23 puntos de Trinidad Castañares (de Ferro Carril Sud) como máxima anotadora.

Ayer, en el primer turno, cayeron por 49 a 38 ante Mar del Plata; Pilar García, de Ferro, fue la goleadora con 11 unidades. Por la tarde también fue derrota para las representantes de Olavarría contra las locales, por 69 a 38, con García como máxima artillera, con 13 tantos.

Tres Arroyos fue la selección ganadora del Zonal y la que logró el pase al Provincial; Mar del Plata se quedó con el segundo puesto y Olavarría cerró el podio.

El equipo olavarriense estuvo representado por las siguientes jugadoras: Gianna Bellinzoni, Sofía Elbey, Angelina Barrera, Trinidad Castañares, Pilar García, Donatela Cebrero, Victoria Stork, Martina Stork, Dafne Bringas, Valentina Panzardi, Morena Tomassi y Natasha Teves. El cuerpo técnico estuvo conformado por Irineo Galli como director técnico, Matías Bucciarelli como asistente y Ramiro Quiroga como utilero.

B.T.