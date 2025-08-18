La categoría U13 masculina de la Asociación de Básquetbol de Olavarría tuvo una buena performance en el Provincial organizado por la Federación Bonaerense, en La Plata, y se quedó con el cuarto puesto del torneo, tras caer con Bahía Blanca.

Ayer por la mañana, en la cancha de Platense, fue derrota 95 a 54, en el encuentro correspondiente al tercer y cuarto puesto. Previo a eso, por las semifinales cayó el día sábado ante Chivilcoy por 91 a 83, dejando una excelente imagen, yéndose al descanso largo con una ventaja mínima de tres puntos.

El ganador del Provincial fue el local, que en la final le ganó a Chivilcoy. Bahía Blanca fue tercero y el elenco olavarriense finalizó cuarto.

El balance del plantel es sumamente positivo, ya que, en todo momento se encontró en partido ante rivales muy duros como Bahía y Chivilcoy, y con el gran triunfo conseguido ante Mar del Plata en el debut.

B.T