La U13 masculina de la ABO finalizó en el cuarto puesto del Provincial
El plantel dirigido por Sebatián Mazzoleni se quedó con el cuarto puesto del Provincial disputado en La Plata, tras un triunfo y tres derrotas. En el último encuentro volvió a caer ante Bahía Blanca por 95 a 54.
La categoría U13 masculina de la Asociación de Básquetbol de Olavarría tuvo una buena performance en el Provincial organizado por la Federación Bonaerense, en La Plata, y se quedó con el cuarto puesto del torneo, tras caer con Bahía Blanca.
Ayer por la mañana, en la cancha de Platense, fue derrota 95 a 54, en el encuentro correspondiente al tercer y cuarto puesto. Previo a eso, por las semifinales cayó el día sábado ante Chivilcoy por 91 a 83, dejando una excelente imagen, yéndose al descanso largo con una ventaja mínima de tres puntos.
El ganador del Provincial fue el local, que en la final le ganó a Chivilcoy. Bahía Blanca fue tercero y el elenco olavarriense finalizó cuarto.
El balance del plantel es sumamente positivo, ya que, en todo momento se encontró en partido ante rivales muy duros como Bahía y Chivilcoy, y con el gran triunfo conseguido ante Mar del Plata en el debut.
B.T