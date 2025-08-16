Las categorías del Centro volverán a tener actividad en el trazado del AMCA para cumplir, en el caso de la Promocional, con una fecha Doble, mientras que la Monoamrca realziará la segunda presentación de la temproada y la Fórmula Azul concretará la quinta comptencia de año.

La inscripción cerró con 51 unidades, 17 por divisional siendo la mayór cantidad anotados en lo que va de la temporada.

Durante la jorada del sábado se realziaron entrenamientos, Goznalo Picone fue la referencia en la Promocional, mientras que Alan Wagner hizo lo propio en la Monomarca.

INSCRIPTOS

PROMOCIONAL (17)

1- Gonzalo Picone

2- Daniel Staengel

5- Guillermo Grierson

6- Walter Peralta

10- Catalina Garret

13- Alejandro Magno

25- Villarruel/Martínez

29- Marsiglia/Stracquadaini

43- Maximiliano Testa

45- Coki Larraburu

48- Emanuel Puccini

110- César Didonato

111- Zabala/Pendas

115- Juan De Luca

119- Martín González

122- Cristian Marotta

211- Matías Canosa



MONOMARCA (17)

18- Federico Bianchi

21- Agustín Aragón

22- Lucas Fierro/ Natañio Jugón

23- Ignacio Pezzucchi

24- Gonzalo Etchecolatz

33- Sergio Beltramela

86- Lucas Mendía

88- Nico Torres/ Jonathan Gallardo

95- Cristian Campos/Luis Bruschini

98- Martín Zaldúa

111- Matías Troia/ Matías Pereyra

114- Alan Wagner

115- Berna Linares/Carlos Román

121- Hernán Errobidart/Lautaro Román

123- Pedro Goyeneche

181- Fabián Campos

222- Alejandro Alderete/Leandro Crespo

FÓRMULA AZUL (17)

1 Jugon

2 Escudero

6 Panello

7 Dinapoli

9 Louge

28 Caballo

32 Rotondo

33 Montoya

34 Esnal Diego

46 Igoa

52 Coss

69 Mondi

82 Pereyra

86 Pomphile

100 Bossi Luis

124 Pérez

222 Nova