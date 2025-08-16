Las categorías del Centro corren en Azul
Este domingo las categorías del Centro se presentarán en el autódromo Oscar Mauricio Franco de la ciudad de Azul con un total de 51 autos entre las tres divisionales. La Promocional cumplirá una fecha doble, mientras que la Fórmula Azul y la Monomarca tendrán una fecha normal.
Las categorías del Centro volverán a tener actividad en el trazado del AMCA para cumplir, en el caso de la Promocional, con una fecha Doble, mientras que la Monoamrca realziará la segunda presentación de la temproada y la Fórmula Azul concretará la quinta comptencia de año.
La inscripción cerró con 51 unidades, 17 por divisional siendo la mayór cantidad anotados en lo que va de la temporada.
Durante la jorada del sábado se realziaron entrenamientos, Goznalo Picone fue la referencia en la Promocional, mientras que Alan Wagner hizo lo propio en la Monomarca.
INSCRIPTOS
PROMOCIONAL (17)
1- Gonzalo Picone
2- Daniel Staengel
5- Guillermo Grierson
6- Walter Peralta
10- Catalina Garret
13- Alejandro Magno
25- Villarruel/Martínez
29- Marsiglia/Stracquadaini
43- Maximiliano Testa
45- Coki Larraburu
48- Emanuel Puccini
110- César Didonato
111- Zabala/Pendas
115- Juan De Luca
119- Martín González
122- Cristian Marotta
211- Matías Canosa
MONOMARCA (17)
18- Federico Bianchi
21- Agustín Aragón
22- Lucas Fierro/ Natañio Jugón
23- Ignacio Pezzucchi
24- Gonzalo Etchecolatz
33- Sergio Beltramela
86- Lucas Mendía
88- Nico Torres/ Jonathan Gallardo
95- Cristian Campos/Luis Bruschini
98- Martín Zaldúa
111- Matías Troia/ Matías Pereyra
114- Alan Wagner
115- Berna Linares/Carlos Román
121- Hernán Errobidart/Lautaro Román
123- Pedro Goyeneche
181- Fabián Campos
222- Alejandro Alderete/Leandro Crespo
FÓRMULA AZUL (17)
1 Jugon
2 Escudero
6 Panello
7 Dinapoli
9 Louge
28 Caballo
32 Rotondo
33 Montoya
34 Esnal Diego
46 Igoa
52 Coss
69 Mondi
82 Pereyra
86 Pomphile
100 Bossi Luis
124 Pérez
222 Nova