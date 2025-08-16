Las categorías del Centro volverán a tener actividad en el trazado del AMCA para cumplir, en el caso de la Promocional, con una fecha Doble, mientras que la Monoamrca realziará la segunda presentación de la temproada y la Fórmula Azul concretará la quinta comptencia de año. 

La inscripción cerró con 51 unidades, 17 por divisional siendo la mayór cantidad anotados en lo que va de la temporada.

Durante la jorada del sábado se realziaron entrenamientos, Goznalo Picone fue la referencia en la Promocional, mientras que Alan Wagner hizo lo propio en la Monomarca. 

INSCRIPTOS
PROMOCIONAL  (17)
1- Gonzalo Picone                
2- Daniel Staengel
5- Guillermo Grierson
6- Walter Peralta
10- Catalina Garret
13- Alejandro Magno
25- Villarruel/Martínez   
29- Marsiglia/Stracquadaini
43- Maximiliano Testa
45- Coki Larraburu 
48- Emanuel Puccini 
110- César Didonato 
111- Zabala/Pendas
115- Juan De Luca
119- Martín González
122- Cristian Marotta
211- Matías Canosa

MONOMARCA (17)
18- Federico Bianchi 
21- Agustín Aragón 
22- Lucas Fierro/ Natañio Jugón 
23- Ignacio Pezzucchi
24- Gonzalo Etchecolatz 
33- Sergio Beltramela
86- Lucas Mendía 
88- Nico Torres/ Jonathan Gallardo 
95- Cristian Campos/Luis Bruschini
98- Martín Zaldúa 
111- Matías Troia/ Matías Pereyra 
114- Alan Wagner
115- Berna Linares/Carlos Román 
121- Hernán Errobidart/Lautaro Román 
123- Pedro Goyeneche 
181- Fabián Campos 
222- Alejandro Alderete/Leandro Crespo

FÓRMULA AZUL (17)
1 Jugon
2 Escudero
6 Panello
7 Dinapoli
9 Louge
28 Caballo
32 Rotondo
33 Montoya
34 Esnal Diego
46 Igoa
52 Coss
69 Mondi
82 Pereyra
86 Pomphile
100 Bossi Luis
124 Pérez
222 Nova