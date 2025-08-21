El autódromo “Segundo TaraborellI” recibirá la quinta fecha de la temporada de las categorías Mayores, que será la última de la etapa regular para Mar y Sierras B y Minicross, por lo que se conocerán los 12 que pelearán el título en cada una de las categorías.

En la noche del jueves cerró la inscripción con un total de 79 unidades, siendo estas dos categorías antes mencionadas las más numerosas con 27 y 26 autos respectivamente. Por su parte, Mar y Sierras A contará con 16 y el TC del 40 con 10.

La actividad comenzará el día sábado con las pruebas pagas, organizadas por el club, para dar lugar a la actividad oficial desde las 13, la cual consta de un entrenamiento y dos tandas de clasificación.