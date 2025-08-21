El autódromo “Segundo TaraborellI” recibirá la quinta fecha de la temporada de las categorías Mayores, que será la última de la etapa regular para Mar y Sierras B y Minicross, por lo que se conocerán los 12 que pelearán el título en cada una de las categorías.

En la noche del jueves cerró la inscripción con un total de 79 unidades, siendo estas dos categorías antes mencionadas las más numerosas con 27 y 26 autos respectivamente. Por su parte, Mar y Sierras A contará con 16 y el TC del 40 con 10.

La actividad comenzará el día sábado con las pruebas pagas, organizadas por el club, para dar lugar a la actividad oficial desde las 13, la cual consta de un entrenamiento y dos tandas de clasificación.

MINICROSS (27) MAR Y SIERRAS B (26)
NROPILOTO NROPILOTO
5Pereyra, Matias 2Reynosa, Leonel
6Bustos, Ramiro 3Campos, Matias
8Skeich, Santiago 4Fernandez, Juan I.
10Delgado, Agustin 6Sabelli, Paulo
11Belio Fauret, Gonzalo 8Vidal, Marcelo
13Molli, Tomas 11De Francisco, Gaspar
14Fernandez, Sebastian 13Ciancaglini, Eric
17Diez D`Onofrio, Rodolfo 14Guarino, Ruben
18Cernuda, Nicolas 15Tambussa, Sergio
20Huici, Emiliano 16Vargas, Adrian
21Garcia, Gustavo 18Salvador, Juan Manuel
35Di Lorenzo, Santiago 21De Hormaechea, Eugenio
36Egidi, Mauricio 22Arrizubieta, Guillermo
38Arrivillaga, Federico 27Pedone, Federico
42Padin, Maximiliano 35Diaz, Ivan
43Gazaneo, Santiago 36Graf, Luis
63Diez, Federico 38Barreiro, Federico
64Baracco, Juan Cruz 39Cebrian, Carlos
72Arrighi, Carlos 45Moretti, Javier
77Errobidart, Agustin 46Ochoa, Francisco
78Gancedo, Juan 47Diez, Marcelo
79Nielsen, Nicolas 63Cebrian, Daniel
81Cabrera, Alejandro 78Girado, Fabrizio
94Pedone, Emilio 86Masson Cura, Bautista
95Coleff, Bruno 88Peña, Lucas (31)
97Larrieu Lacoste, Ruben 99Juarez, Cristian
98Solis, Nicolas   
     
MAR Y SIERRAS A (16) TC DEL 40 (10)
NROPILOTO NROPILOTO
2Alvarez, Matias 2Arias, Juan S. 
4Alvarez, Federico 3Irigoyen/Marlats
5Garcia, Manuel 5Perez, Alfredo
6Gonzalez, Diego 6Ruppell, Guillermo
7Alonso, Raul 7Razquin, Gustavo
8Furch, Ignacio 9Waldbillig, Pedro
11Zotes, Jacinto 20Macerata, Pedro
12Garmendia, Carlos 22Alberti, C. Alberti J.
15Eracarret, Tomas 83Menna, Kevin
16Fernandez, Daniel 88Leoni, Ariel
22Zabala, Javier   
26Pollet, Cristian   
28Colonna, Leonardo   
54Blanc, Carlos   
76Aldasoro - Pietranera   
98Baños, Matias   