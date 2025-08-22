Este viernes, desde las 21hs, Estudiantes de Olavarría visita a Alumni de Orense, por la segunda fecha del Torneo Pre-Federal de Básquetbol que organiza la Federación Bonaerense. Al aire de LU32, Leandro Fellerup, DT del conjunto de la Liga de Tres Arroyos, contó detalles de cómo llega su equipo para enfrentar al "Bata".

A su vez, recordó sus momentos de jugador y cómo fue compartir equipo con su hijo Máximo, quién hoy está teniendo un gran momento en el Girona de España.

B.T