El periodista de Campeones realizó un repaso por las últimas novedades en torno al autódromo capitalino, que a partir del mes de noviembre ingresará en un plan de obras para la llegada de Moto GP en el año 2027.

“Es un tema controvertido, por un lado, el autódromo ha quedado retrasado en infraestructura, por eso se necesita inversión y el gobierno de la ciudad está dispuesto a hacerla para que se pueda recibir al Moto GP y luego, probablemente, la Fórmula 1”, contó.

Esta remodelación generó controversia en primera instancia, “La primera versión que apareció era como que se desarticulaban todos los circuitos característicos, por lo que se alzó la voz de gente del deporte motor, pero bueno parece que luego se revió la situación y se van a mantener varias curvas. Creo que es un momento de repensar la obra y ver bien como hacerla para no tirar por la borda toda la historia del autódromo”, agregó.

Varias fueron las voces que se levantaron a favor para que los sectores históricos no sean modificados, “Todos queremos que se hagan las obras para que el autódromo sea apto para que puedan venir las motos o el automovilismo mundial, pero no hay que tirar por la borda la historia”