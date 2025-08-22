Este domingo, la cuarta fecha del Torneo de Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría tendrá actividad completa en nuestra ciudad, tanto en la cabecera como en las localidades. Ferro-El Fortín y San Martin de Sierras Bayas vs Loman Negra, serán los dos "Clásicos" que tendrán la máxima atracción de esta jornada.

En el "Pozo Serrano", y con el arbitraje de Adrián Deber, San Martín recibe a Loma Negra, rememorando el "Clásico del cemento". El enfrentamiento será a las 16:30hs, mientras que dos horas antes será el preliminar con Florencia Salguero como Árbitra del mismo.

Por otro lado, en el famoso "Clásico del Riel", el Ferro de Gustavo Liggerini será local en el Domingo Francisco Colasurdo de El Fortín, dirigido por Miguel Diorio. Este cotejo comenzará a las 15:30hs y tendrá a Gerónimo Gallo Cabrera como Árbitro principal. A su vez, la Reserva será a las 13:30hs y el colegiado que imparta justicia será Jerónimo Navas.

En otro de los encuentros que atraerá la atención de los olavarrienses, tendremos que irnos hasta el "José Salvador Stuppia", para ver al puntero del campeonato. Allí, Espigas visitará a Municipales. El Árbitro Nacional Nicolás Moreno será el encargado de impartir justicia en Primera, mientras que Franco Rojas será el principal en Reserva.

Sierra Chica recibe, en el Pedro Iriart Legorburu y con arbitraje de Darío Vidovi, a Racing. Será desde las 15hs, mientras que la Reserva comenzará a las 13hs (arbitraje de Carlos Clavelino). En consecuencia, Recalde, que viene de obtener su primer triunfo en la Primera División del fútbol olavarriense, enfrentará a Colonias y Cerros en la cancha de Hinojo. Los encuentros serán a las 14 hs en Reserva (dirige Gonzalo Moreno) y a las 16hs en Primera (arbitra Emiliano Peralta).

Por último, cierra la fecha Embajadores, que en el "Clemente Teté Di Carlo" recibe a Hinojo, el domingo a las 18hs en Reserva y a las 20hs en Primera. El Árbitro del partido preliminar será Alejandro Scipioni, mientras que en Primera dirigirá Julián Figueroa.

B.T

Foto: Verito Fotografías