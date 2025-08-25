Durante este domingo, se desarrolló completamente la cuarta jornada de la LFO en Primera División y en Reserva. Hubo buenos triunfos en ambos "clásicos" y Espigas perdió la punta del campeonato en manos de Municipales.

En el "Pozo Serrano", la fiesta fue de la visita, ya que Loma Negra derrotó 2 a 0 a San Martin de Sierras Bayas. Los goles llegaron provenientes de Emiliano Piecenti y Gabriel Rivas. En Reserva, fue triunfo del "León Serrano" por la mínima, 1 a 0 ante Loma Negra.

En el "Clásico del Riel" fue todo para Ferro. El equipo de Gustavo Liggerini se impuso categóricamente ante El Fortín por 3 a 0, con goles de Thiago Beltrán, Ivan Leal y Nicolás Lareu. El tema aquí es que el conjunto "carbonero" metió nueve suplentes en la planilla del Comet, cuando por reglamento en el ámbito local estan permitidos sòlamente siete. Esto hace pensar que el equipo de Miguel Diorio presente una notificación protestando el encuentro. En el partido preliminar, fue victoria para la visita, por 1 a 0.

En el estadio "José Salvador Stuppia", Municipales le sacó la punta y el invicto al conjunto de Pablo Burghini, ya que gracias al gol de Nelson Mancuello, le ganó por la mínima a Espigas. Cabe recordar que el conjunto "municipal" aguarda la resolución del tribunal de penas de la Liga, con respecto a la protesta efectuada por mala inclusión de un jugador en el partido ante Ferro. En Reserva, también festejó el local, en esta oportunidad 2 a 0.

Durante la jornada en el "Pedro Iriart Legorburu", Racing tuvo una magnífica tarde. En el preliminar, goleó 3 a 0, mientras que en Primera fue triunfo por 4 a 0, con goles de Santiago Izaguirre, Luciano Rojas, Ignacio Baldo y Román Garabento.

La segunda victoria de Recalde en Primera no tardó en llegar, ya que le ganó por la mínima a Colonias y Cerros en el Enrique de la Quintana, con gol de Franco Orsetti. Mismo resultado en Reserva, con victoria también para el local.

Y para cerrar la jornada, Embajadores no quiso ser menos que el resto y se quedó con un contundente triunfo ante Hinojo, como local. Fue 4 a 0, con goles de Franco Carlucci, en dos oportunidades, Marcos Bonavetti y Emilio Scipioni. En el preliminar, también ganó el "ceo", por 2 a 0.

Tablas de Posiciones en Primera División: Racing 9; Embajadores 8; Ferro y Espigas 7; Loma Negra y Recalde 6; Municipales 5; El Fortin, Sierra Chica y San Martin 4; Estudiantes 3; Hinojo 2; Colonias y Cerros 0.

Tablas de Posiciones en Reserva: Embajadores 10; Hinojo y Municipales 7; Loma Negra, El Fortin y Racing 6; Sierra Chica 5; Ferro, Recalde y Colonias y Cerros 4; San Martin 3; Estudiantes y Espigas 2.

B.T