La tercera fecha del Torneo de Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría ya es historia, y el que sigue haciendo la misma es Espigas que, con su empate durante la tardecita del sábado, sigue siendo el único puntero del campeonato y aún no ha perdido en el certamen, consiguiendo siete unidades de nueve posible.

Fue empate sin goles, entre el conjunto de la localidad y el equipo dirigido por Fernando Di Carlo. En cuanto a la Reserva, también fue empate pero 2 a 2.

Ya el día domingo, en el partido adelantado de la jornada, Sierra Chica se quedó con la victoria en el "Clemente Di Carlo" y le ganó 3 a 2 a Colonias y Cerros. Nelson Loiza y Rodrigo Rodríguez marcaron para el local, mientras que los goles de la victoria vinieron proveniente de Braian Palacios, Jerónimo Belinchón y Miqueas Molina. En Reserva, fue empate 1 a 1.

En el Buglione Martinese, Racing se hizo fuerte de local y le ganó a San Martin de Sierras Bayas por 4 a 1. Santiago Izaguirre, en dos oportunidades, Fermin Kolman y Matías Ordozgoiti, anotaron los tantos del triunfo. Emmanuel Appelhans descontó para el "León" Serrano. En Reserva, también fue triunfo para el local, por 3 a 1.

Luego se dieron dos empates, por un lado, en el Parque "Carlos Guerrero", Estudiantes y Ferro no se sacaron ventajas y empataron sin goles. En Reserva también empataron, pero 1 a 1. Por otro lado, El Fortín y Municipales no pasaron del empate (fue 1 a 1), con goles de Claudio Giménez para el local y de DIego del Castillo para la visita. En el preliminar, Municipales triunfó 2 a 1.

Por último, pero no menos importante, Recalde logró su primer triunfo en la Primera División de la Liga, algo histórico para la institución. Fue 2 a 1, con goles de Martin Wilt y Agustín Sosa. En Reserva, fue 1 a 0 a favor del "verde".

Tabla de Posiciones en Primera: Espigas 7; Racing 6; Embajadores 5; Ferro, El Fortín, San Martin, Sierra Chica 4; Estudiantes, Loma Negra y Recalde 3; Hinojo y Municipales 2; Colonias y Cerros 0.

Tabla de Posiciones en Reserva: Embajadores e Hinojo 7; Loma Negra 6; Sierra Chica 5; Ferro, Municipales y Colonias y Cerros 4; El Fortín y Racing 3; Estudiantes y Espigas 2; Recalde 1; San Martin 0.

B.T

FOTO: Fotografias Verito