Lola Sánchez, representante olavarriense en la disciplina “Tiro con rifle a 10 metros”, habló en exclusiva con LU32 y le dedicó unos minutos a contar su experiencia en los Juegos JADAR 2025, donde se coronó campeona en su categoría. A su vez, habló de cómo y dónde entrena, de próximas competencias y desglosó su sueño a mediano plazo.

“Mi objetivo principal y mi sueño es poder estar en Los Ángeles 2028, en los próximos Juegos Olímpicos. Este año no hay tantas competencias, pero 2026 será con mucha actividad para poder ir generando la experiencia necesaria para lograr ese objetivo”, determinó Lola en “60 Minutos”.