Bajo un gran marco de público de ambas parcialidades, este domingo tuvo lugar en el “Pozo Serrano” el partido entre Loma Negra y San Martín, correspondiente a la 4ª fecha del Torneo Clausura de la LFO José Antonio “Tito” Alonso. El “Celeste” se llevó el triunfo en un partido que tuvo la intensidad y el juego cambiante como principales características.

El comienzo fue frenético. El elenco visitante rápidamente se adueñó de la pelota, presionó alto y logró ponerse en ventaja con gol de Emiliano Piecenti cuando apenas iban 3' de juego, luego de una gran jugada de Alexis Guzmán.

La intensidad continuó durante los primeros 20 minutos del encuentro, donde Loma Negra buscó ampliar el marcador pero no logró concretar las aproximaciones al arco rival. Por su parte, San Martín se acomodó mejor en la cancha, mostró solidez defensiva y buenos intentos de ataque, pero no pudo concretar.

Los primeros 45 minutos culminaron sin más grandes sobresaltos futbolísticos y con un juego que cada vez se volvió más físico. Sin embargo, todo cambió en el arranque del complemento. El conjunto local salió decidido a remontar el partido y generó claras situaciones de gol. En una de ellas, el palo le negó el grito a Appelhans, mientras que pocos minutos más tarde la defensa de Loma Negra sacó una pelota en la línea para mantener el resultado a su favor.

El ataque sierrabayense continuó hasta que, a los 25' de la segunda mitad, el árbitro Adrián Deber le mostró la segunda amarilla a Brian Tello, lo cual generó un punto de inflexión en el encuentro. Desde ese momento, con un hombre más, Loma Negra fue claro dominador del resto del partido.

La diferencia no fue mayor debido a las grandes atajadas del arquero local, Simón Flocco, que mantuvo a su equipo a un solo gol de diferencia. Sin embargo, a falta de 10' para el final, Gabriel Rivas capturó un rebote dentro del área y puso cifras definitivas al encuentro.

El festejo fue para los celestes, que continúan en un gran momento y sueñan con competir por el título una vez más. Culminadas las acciones, Alexis Guzmán y Gabriel Rivas, estandartes de este equipo, brindaron declaraciones para LU32.

Síntesis del partido:

San Martín (0): Flocco; Tello, Braunmüller, Mosca (Massón), Colo (Arce); Palacios, Domínguez, Viera (Becker), Salzar; Cortés (Pois), Appelhans.

Loma Negra (2): Real; Navarro (Basterrica), Sáenz Valiente, Gómez Navarro, Vallejos; Rubio, Trepichio (Suárez), Guzman (Larraz); Hojman (Peralta), Rivas, Piecenti (Dos Santos).

Resultado: Loma Negra 2-0 San Martín

Goles: Piecenti, Rivas

Amonestados: Navarro, Vallejos, Larraz (LN)

Expulsado: Tello (SM)

Árbitros: Deber - Rojas - Salguero

U21: San Martín 1-0 Loma Negra