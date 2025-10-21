El domingo, Día de la Madre, no fue un día más para los hinchas de Loma Negra. El conjunto de la Villa Alfredo Fortabat volvió a jugar un partido correspondiente a la Asociación del Fútbol Argentino después de mucho tiempo. Aunque fue empate 0 a 0 ante Ferro, el público se fue conforme con lo visto, pese a no poder conseguir la victoria.

El primer tiempo mostró a un equipo con ganas de estar en cancha y buscar neutralizar el juego del rival, hablando específicamente de Loma Negra. Por el otro lado, se vio un juego poco dinámico de Ferro y sin tomar el balón, cuestión que le costó a la hora de armar jugadas de peligro. Así, con un juego bastante friccionado y cortado, ambos se fueron al descanso con el arco en cero, generando muy poquitas situaciones de gol. La más clara fue la de Facundo Hojman: remató al arco en un tiro libre desde el lado izquierdo que Báez sacó con la mano derecha cuando se le colaba por el ángulo izquierdo.

En el segundo tiempo, Liggerini movió el banco. Puso a Juan Álvarez, Castañares y a Vales para empezar a agarrar la pelota y lo consiguió. Por el lado local, Rosales también generó modificaciones, debido al desgaste de sus jugadores y el notable cansancio. Pero nada de eso generó la modificación en el marcador.

Fue 0 a 0, en un partido de seis puntos y con un muy buen arbitraje de Nicolás Moreno, quien fue bien acompañado por Lautaro Bessia y Jerónimo Navas. Ahora, el celeste deberá viajar a Bolívar para enfrentar a Balonpié, que tuvo una tarde soñada ante Embajadores el día sábado, habiendo ganado por 3 a 0. Mientras que el carbonero tendrá su debut como local ante Embajadores.

Síntesis del partido:

Loma Negra: Lucas Real; Lautaro Basterrica, Lautaro Diuono, Mateo Gómez Navarro, Darío Puerto (Vallejos); Alexander Rubio (Piecenti), Gonzalo Trepichio, Alexis Guzmán; Facundo Hojman, Emilio Peralta (Larraz) y Gabriel Rivas. DT: Nicolás Rosales. Suplentes: Diego Toledo, Thiago Sanez Valiente, Nicolás Vallejos, Franco Navarro, Imanol Smith, Marcos Larraz y Emiliano Piecenti.

Ferro: Nicolás Báez; Bruno Di Bello (Ayesa), Franco Aguirre, Mathías Boungiorno, Simón Buscaglia; Nicolás Lareau (Campos), Joaquín Malinauskas, Mateo Palmieri (Castañares); Iván Leal, Quimey Marín (Álvarez) y Thiago Beltrán (Vales). DT: Gustavo Liggerini. Suplentes: Franco Vedelini, Mateo Tamagnini, Jhonatan Campos, Joaquín Ayesa, Juan Álvarez, Lautaro Castañares, Franco Vales.

Amonestados: Basterrica, Guzmán, Rubio y Rosales (LM). Buscaglia, Boungiorno, Palmieri y Campos (Ferro).

Árbitros: Nicolás Moreno. Asistentes: Lautaro Bessia y Jerónimo Navas.