Una vez arribados a “La Feliz”, los representantes de nuestra ciudad, junto a profesores y coordinadores, se dirigieron a cada uno de los hoteles correspondientes.

Los alojamientos, que fueron contratados por el Municipio, son Delfín, Belián, Mar Azul y Urca, todos ubicados en el sector céntrico. Además, cada uno incluye el servicio de desayuno.

En horas del mediodía, la delegación olavarriense almorzó, como así lo hará en los siguientes días, en Montecatini, donde además se brindará la cena. Allí, el intendente Maximiliano Wesner visitó a los representantes olavarrienses.

Ya en horas de la tarde se realizó el tradicional acto inaugural que contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia Andrés Larroque y el subsecretario de Deportes bonaerense, Cristian Cardozo.

Además, hubo distintas intervenciones artísticas y el cierre musical del reconocido artista Luck Ra, quien, con su característico carisma y ritmo cuartetero, hizo que miles de bonaerenses bailaran y disfrutaran cada una de sus icónicas canciones.

De esta manera, los Juegos Bonaerenses 2025 dieron el puntapié inicial a los próximos días de competencia, para lo cual desde el Municipio también se llevó a cabo la contratación de micros y combis para los movimientos internos dentro de la ciudad de Mar del Plata, para garantizar que cada olavarriense pueda asistir, en día y horario, al lugar donde tenga que competir.