Luciano Bilbao es un director técnico nacido en Olavarría que, desde hace más de un año, tuvo la posibilidad de formar parte de un proyecto innovador y hermoso para su carrera: integrar la Academia Marcet Football de Barcelona, en España. Allí desempeña su rol como director técnico de un equipo en la tercera categoría, y además coordina los campus que organiza dicha academia, tanto en el país como en países del continente americano. En diálogo con Fabián Casanella y Braian Tiseira, contó su experiencia en LU32.

El olavarriense comentó: “Hace un año y medio que estoy formando parte de este proyecto que me ha cambiado la vida. Me ha permitido crecer y mostrar todo lo que sé. A su vez, me ha tocado formar parte de diferentes áreas y he tenido que viajar mucho”, expresó Bilbao.

Entre otras cosas, contó: “Me tocó coordinar los diferentes campus que organizamos con la Academia en Puerto Cabello, en Venezuela, y también en México. Son etapas hermosas, donde a mí me toca coordinar todo el programa durante ese tiempo determinado y después volver a España”, relató. A su vez agregó: “En España soy un director técnico más. Estoy teniendo la oportunidad de dirigir en un equipo con jugadores adultos, que es lo que a mí me genera más comodidad y me gusta, en la tercera categoría del país”, esbozó.

Con respecto a la metodología de trabajo y lo que se pide desde la institución, Luciano respondió: “Se trabaja mucho desde lo táctico. Se maneja toda una estructura en ese sentido y, quizás, no se deja que el chico fluya tanto, como sí pasa en nuestro fútbol. Allá los chicos llegan a una edad en que saben manejar perfectamente el control, el pase, mantener la pelota en los pies y jugar rápido, pero quizá no se deja que fluya mucho, cosa que yo también prefiero que suceda”, dijo. Y agregó: “Es importante que el chico tenga una mezcla de lo táctico y otra parte desestructurada; eso lo convertirá en un jugador mucho mejor y más completo”, concluyó al aire de LU32.